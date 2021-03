Dati Covid al centro del Congresso di Stato in vista del prossimo Decreto

In Congresso di Stato, come da prassi, ad affiancare la Reggenza uscente c'erano – collegati da remoto - i Capitani Reggenti eletti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini. A catalizzare l'attenzione l'andamento sanitario, con i numeri dei contagi, il punto sulle vaccinazioni e la situazione in terapia intensiva. Alle cinque di mattina del primo aprile, scade infatti l'ultimo Decreto anticovid e il Congresso sta valutando, sulla base dei dati ISS, se prorogare le attuali misure o adottarne di nuove.







Le riflessioni sono aperte su tutti i fronti – dicono dal Governo - ancora non sono state sciolte le riserve. L'emergenza sanitaria e la convergenza con il Giovedì Santo, modificano intanto le celebrazioni per l'investitura dei Capitani Reggenti. Invariato il Protocollo tradizionale nei suoi momenti fondamentali, ma l’accesso agli spazi dedicati alle celebrazioni, sia al chiuso che all’aperto, sarà limitato. Vietati dunque gli assembramenti, e resta l'obbligo della mascherina. Per quel che riguarda la Santa Messa, dato che la Cerimonia di Investitura avviene in concomitanza con il Giovedì Santo, non verrà celebrato il consueto rito religioso, ma una liturgia della Parola. La Cerimonia potrà essere seguita sulla nostra emittente e sul sito web della San Marino RTV a partire dalle 9:30.