Deputato Ungaro (IV) raccoglie l'appello del Comites: l'Italia non dimentichi San Marino e la comunità residente

"L'Italia deve aiutare San Marino, paese in grave difficoltà economiche. Lo scrive il deputato di Italia Viva, Massimo Ungaro. Che "Sostenga con forza la richiesta d'aiuto del Governo del Titano al FMI considerando anche prestiti bilaterali". Così come di non lasciare sola la comunità di 33 mila sammarinesi e "non dimentichiamoci dei 14 mila cittadini italiani che vivono nella Repubblica sammarinese, rappresentanti dal Comites e dal suo vice Presidente Alessandro Amadei. Dalla crisi del COVID19 ci si salva tutti insieme, l’Italia non assuma verso la Repubblica di San Marino un atteggiamento olandese”. Così l’On. Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva, eletto nella Circoscrizione Estero-Europa.