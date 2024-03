Due sì all'unanimità per gli accordi tra Italia e San Marino in Senato

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Due sì all'unanimità, 140 i voti a favore e nessun voto contrario, nella seduta del Senato che si è aperta con la commemorazione per gli 80 anni dall'eccidio nazifascista alle Fosse Ardeatine, e conseguente minuto di silenzio. Quello di Palazzo Madama era l'ultimo passaggio per gli accordi tra Italia e San Marino, già approvati dalla Camera, in materia di giustizia, in particolare sulle misure alternative alla detenzione, e sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca. Per la maggioranza, i relatori erano i senatori Stefania Craxi e Raffaele De Rosa, entrambi di Forza Italia. Solo parole positive, anche da parte dell'opposizione, per la ratifica. E mentre sono in corso grandi manovre per le europee, con +Europa che insieme ad Italia Viva presenterebbe una lista di scopo, per promuovere gli Stati Uniti d'Europa, la segreteria del Partito Democratico ha chiesto a Elly Schlein di candidarsi, ma la segretaria ne ha solo preso atto, senza sbilanciarsi.

Nel video gli interventi in Senato dei senatori Tino Magni, Alleanza Verdi-Sinistra; Bruno Marton, Movimento 5 Stelle e della senatrice Domenica Spinelli, Fratelli d'Italia