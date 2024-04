La lista Libera-Ps ha approvato ieri sera le candidature alle elezioni politiche del 9 giugno. 52 i nomi in elenco. In mattinata la raccolta delle firme necessarie per poter partecipare alla consultazione elettorale. “Già superato – riferisce il Segretario di Libera Matteo Ciacci – il numero minimo di sottoscrizioni richieste”. La lista Libera-Ps si presenta in coalizione con la lista del Partito dei Socialisti e dei Democratici.