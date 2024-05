Democrazia e Libertà: stoccata a Rete e Demos

La coalizione Democrazia e Libertà, in vista delle elezioni del 9 giugno, promuove un dialogo aperto e inclusivo, sfidando la frammentazione politica. Lo afferma il giorno successivo al deposito della dichiarazione sui possibili apparentamenti dopo il primo turno, precisando di non aver escluso alcuna forza politica e ribadendo l'impegno per la costruzione di un governo basato su una solida convergenza programmatica e un chiaro orientamento riformista. Da Democrazia e Libertà anche una stoccata a Rete e Demos, - che hanno chiuso ad alleanze con la coalizione - definite “liste “gemelle”, elettoralmente concorrenti. “Ne prendiamo atto – commenta Democrazia e Libertà - comprendendo che la tattica di individuare un nemico può essere, talvolta, un modo per darsi un tono”.

