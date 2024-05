Segretario Righi incontra il Ministro Al Zeyoudi: “Il nostro fondo pronto ad investire sul Titano”

L'incontro bilaterale con il Ministro per il Commercio Estero degli Emirati Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi caratterizza la seconda giornata di lavori ad Abu Dhabi per il Segretario Fabio Righi. Presenta le iniziative del Paese per lo sviluppo economico, le sfide normative, i progetti per imprese ed investitori. Ed è proprio il Ministro emiratino a dirsi concretamente pronto – così riferisce una nota della Segreteria Industria – a collaborare su progetti fattivi con incontri tra realtà produttive. Il primo concretizzato poco dopo con la visita alla sede centrale di Yashat, azienda leader nelle comunicazioni satellitari, con il Ceo Ali Al Hashemi interessato a proseguire nel confronto, in un dialogo incentrato sulla tecnologia satellitare applicata alle telecomunicazioni e all'aerospazio.

Annual Investment Meeting, occasione per porre al centro i temi dell'innovazione e degli investimenti: “E' stato occasione – spiega Righi - per poter incontrare aziende nei vari settori, in modo particolare, quelli legati alle nuove economie, le nuove tecnologie. Occasione per approfondire ulteriormente - con il collega Ministro del Commercio degli Emirati - quelli che sono le opportunità di collaborazione tra i due paesi e anche di possibili investimenti diretti nel contesto sammarinese, nel contesto europeo. Ma è stata anche l'occasione per incontrare altri paesi”: proprio oggi la tavola ministeriale – con rappresentanti da tutto il mondo - sull'attrazione degli investimenti, con la presentazione della legge sulle “sandbox normative” definita di alto livello. Un momento di scambio sulle migliori pratiche per supportare la crescita in un futuro fatto di sfide. “San Marino, le sue imprese le sue caratteristiche, la sua competitività nel mondo economico – prosegue Righi - ci permettono e ci possono permettere di giocare veramente da protagonisti nell'immediato futuro. Bisognerà andare avanti con forza nel programmare il futuro, nell'avere un progetto chiaro, ma anche saperlo portare nel contesto internazionale, facendo capire quali sono le competitività che un piccolo paese può oggi portare sul piano internazionale”.

Nel video, l'intervista al Segretario all'Industria e Commercio, Fabio Righi