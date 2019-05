Enrico Letta a Rimini: "Molto positivo il percorso europeo di San Marino ma l'associazione è stata rallentata dalla Brexit"

L'intervista a Enrico Letta

L'ex presidente del Consiglio italiano Enrico Letta è intervenuto ieri a Rimini ad una conferenza sull'Unione Europea, organizzata dal Limes Club. Intervistato dal giornalista Gigi Riva, Letta – che ora dirige la Scuola di affari internazionali dell'Istituto di studi politici di Parigi – ha analizzato l'evoluzione geopolitica dell'Ue, affermando che in realtà la crescita dei sovranisti è un fenomeno che si sta verificando in Italia, ma non in altri grandi paesi europei come, per esempio, la Spagna e la Finlandia. “Un fatto molto positivo – ha commentato - il processo di avvicinamento all'Ue di San Marino” ma “il caos Brexit ha rallentato oggettivamente l'associazione”.