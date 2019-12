Fiducia e speranza: l'augurio di Natale dei Capi di Stato ai sammarinesi

Il Natale è memoria e vicinanza. È la partecipazione di un momento di gioia e di serenità che anche i Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni intendono condividere con la cittadinanza. “Un augurio - sottolineano – che, in particolare, vorremmo far giungere a coloro che, per le condizioni di difficoltà che stanno vivendo, maggiormente avvertono il bisogno di un messaggio di fiducia e speranza”. Allo stesso modo rivolgono la Loro gratitudine “a tutti coloro che anche in queste giornate si adoperano per essere vicini ai più bisognosi”. Nel loro operato la Reggenza ravvisa la testimonianza del significato di questa ricorrenza, “il suo profondo valore spirituale ed etico”.

“Un significato – proseguono i Capi di Stato - che, ogni anno, andando oltre l’esteriorità, siamo chiamati a recuperare e a fare nostro affinché possa rappresentare un ideale con cui confrontarci costantemente anche nell’affrontare le sfide delicate e complesse del tempo presente”. Infine, l'auspicio affinché il Paese, piccolo Stato tra i grandi, continui a distinguersi grazie all'impegno profuso dai tanti volontari, fuori e lontano dai propri confini, “nel costruire un mondo più giusto e pacifico, ove ogni persona possa essere libera e rispettata nella sua dignità – conclude la Reggenza - e non sia più costretta a fuggire dalla povertà, dalla guerra e dalla persecuzione”.