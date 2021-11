RIFORMA ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Giustizia: RF e Libera chiedono più tempo

Giustizia: RF e Libera chiedono più tempo.

Repubblica Futura e Libera ribadiscono forti critiche alla riforma dell'ordinamento giudiziario in agenda nella prossima sessione consiliare che comincia domani. Al termine dell'incontro del pomeriggio a Palazzo Begni, convocato dal Segretario alla Giustizia per un confronto sulla riforma, entrambi i partiti di opposizione hanno diramato note ufficiali rimarcando netta contrarietà, nel merito e nella tempistica ritenuta “una incomprensibile accelerazione”. Libera ha deciso di interrompere il confronto. Repubblica Futura ha chiesto che possa essere gennaio il mese delle riforme, in campo di giustizia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: