Governo, Ciavatta: "Superati i motivi delle dimissioni". Proroga per il green pass sammarinese

Conferenza stampa del Congresso di stato a Palazzo Begni. Il Segretario agli esteri Beccari ha esordito annunciando che nel decreto mille proroghe è stato approvata la proroga alla deroga per il green pass per i sammarinesi vaccinati con Sputnik fino al 28 febbraio. “Con i nuovi cicli vaccinali ci saranno sempre meno differenze e si risolveranno i problemi di disallineamento.” - siamo molto soddisfatti” conclude Beccari.

Il Segretario agli esteri entra poi nel merito politico dopo che nella giornata di ieri si è discusso delle dimissioni presentate dal Segretario Ciavatta dopo i lavori di predisposizione dell'ultimo decreto che ha portato ad un animato dibattito in governo e maggioranza. Le dimissioni del Segretario sono state respinte del Congresso. Ciavatta, ha precisato che le dimissioni sono state presentate la scorsa settimana e sulla lettera intende anche in questo frangente mantenere un certo riserbo. “Le misure e la situazione che ci troviamo a dover affrontare richiedono sempre più condivisione” - sottolinea Ciavatta che rimarca come la maggioranza sia composita e le differenze di vedute mettono alla prova il governo. Il Segretario ha però ribadito che ritiene superati i motivi delle dimissioni.

Ciavatta annuncia anche la sottoscrizione di un contratto per la fornitura di dosi vaccinali direttamente con Pfizer. I Segretari Righi e Pedini Amati sottolineano entrambi come il confronto che si è aperto nelle ultime 48 ore ha dato nuovo impulso all'azione di governo con un rilancio delle attività di tutte le Segreterie.