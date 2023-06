Il comitato civico per l'ex Tiro a volo incontra alcune forze politiche di maggioranza e Rete

Il comitato civico per la difesa dell’area ex Tiro a volo ha incontrato alcune forze politiche di maggioranza e Rete per ottenere informazioni circa il progetto e lo stato della trattativa, per la tutela delle alberature e della fruibilità per la popolazione. Il progetto però pare essere top secret: soltanto i Segretari ne conoscerebbero i dettagli, scrive il Comitato in una nota. Gian Nicola Berti di Npr, come ha poi precisato a Rtv, ha sottolineato come negli anni i vari governi che si sono succeduti non abbiano mai “aggredito” quella nicchia di mercato turistico composto dalla fascia alta. Così come gli imprenditori non abbiano mai investito per richiamare i turisti che cercano 5 stelle o superiori. “Se ci sono idee sulla riqualificazione dell'area, ben vengano – afferma Berti –, ma non si può essere sempre contro a tutto”. Carlotta Andruccioli di Domani Motus Liberi spera che il progetto di Alpitour possa rendere la struttura stessa un’attrazione mentre Rete - prosegue il Comitato - rappresentata da Daniela Giannoni e Marino Zanotti, si sarebbe detta pronta a contrastare il progetto, in caso di aspetti di criticità su aspetti naturalistici e per la fruibilità da parte degli abitanti, ma attende di vedere prima il progetto.