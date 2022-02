Il PSD incontra a Roma Enrico Letta. Riflettori puntati su accordo di associazione

Incontro a Roma tra i vertici del PSD e del PD. Una delegazione composta dal Segretario Gerardo Giovagnoli, dal Presidente Matteo Rossi e accompagnata dal Segretario di Stato Andrea Belluzzi si è intrattenuta a colloquio con il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta, la Vice Segretaria Lia Quartapelle ed il responsabile comunità estere Luciano Vecchi. Incontro – si legge in una nota del PSD - che rafforza il consolidato rapporto di amicizia tra i due partiti, che hanno deciso di potenziare la collaborazione, concentrandosi sul percorso di associazione all’Unione Europea.

Giovagnoli ha invitato Letta al prossimo evento che il PSD organizzerà proprio in riferimento all’Accordo di Associazione. “Letta – continua la nota - è un convinto europeista ed ha colto, nell’iniziativa del PSD e di San Marino, il senso di una prospettiva comune e di una scelta politica storica”. Sul fronte politico interno, il Direttivo sta lavorando per il rafforzamento della sinistra riformista guardando ai contenuti e non alle sigle. Si parte da NPR e "inizialmente - scrive - dai partiti e movimenti di maggioranza", anche per “irrobustire l’attività di governo che quest’anno deve essere incentrata sull'approvazione delle riforme indispensabili per mantenere l’alto livello di welfare, che non può essere la vittima della crisi di lungo corso e di quella dovuta agli effetti del Covid”.