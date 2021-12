Il Segretario Beccari: "Accordo di associazione europeo, San Marino forse è il Paese che preme di più"

Sentiamo Luca Beccari

In Congresso di Stato il punto sull'accordo di associazione europeo, che servirà anche a rilanciare l'economia. In attesa della giornata dedicata a San Marino all'Expo di Dubai, con la folta delegazione in partenza per gli Emirati Arabi, il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari torna sull'accordo di associazione e rimarca l'intenzione di chiudere in fretta il negoziato, “anche perché – rileva – per fare riforme di un certo tipo bisogna sapere se siamo nel mercato unico europeo o no”. E a proposito di riforme, il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi sottolinea come il suo dicastero lavori in stretta sinergia con gli Esteri, proprio per attrarre investimenti e filiere, specie dall'Est Europa. Si lavora su due filoni in particolare, la semplificazione, con un progetto di legge già portato in prima lettura, e sul potenziamento delle norme specifiche. Si lavora anche su progetti che tutelino i consumatori e le forme di lavoro innovative, come blogger e social media manager. “Il 2022 – ha anticipato il Segretario – sarà l'anno dell'accelerazione anche sul fronte della digitalizzazione, che porterà anche cospicui risparmi”.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri