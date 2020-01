Inziativa del Comites San Marino per le elezioni regionali in Emilia Romagna

Il Comites di San Marino ha organizzato una iniziativa, nell'ultimo giorno della campagna elettorale per le elezioni in Emilia Romagna, invitando i candidati delle forze politiche in lizza. Hanno partecipato, all'incontro tenutosi all'ex Tiro a Volo di Murata, Vallì Cipriani e Bruno Galli per la Lega e, per il Movimento 5 Stelle, Luigi Delli Paoli e Davide Ghinelli. Sono 7.231 gli italiani residenti a San Marino, aventi diritto di voto nelle elezioni regionali dell'Emilia Romagna. Da parte del Presidente del Comites di San Marino Diego Renzi e del Vice-Presidente Alessandro Amadei, l'appello a recarsi alle urne.

(In video Vallì Cipriani della Lega e Luigi Delli Paoli per il Movimento 5 Stelle)