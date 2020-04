Istanze d'Arengo al vaglio dell'Ufficio di Segreteria

Riunito l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, alla presenza dei Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, per verificare l'ammissibilità delle istanze d'Arengo presentate il 5 aprile scorso. Ammissibilità in questo caso valutata - come prevede la legge n.72 del 1995 - non sulla base delle richieste avanzate ma di determinati requisiti: in particolare che siano state presentate da cittadini sammarinesi maggiorenni, che abbiano interesse pubblico e non siano di contenuto analogo ad istanze già respinte nei tre precedenti semestri reggenziali sempre che non sia avvenuto il rinnovo del Consiglio.