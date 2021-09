La Reggenza saluta l'Aula: “Contro il Covid, una comunità resiliente”. Appello alla politica per promuovere la ripartenza

Il saluto della Reggenza

In primo piano il ruolo della Reggenza, garante super partes dell'attività istituzionale, all'opera “con spirito di servizio e responsabilità” per il “rispetto delle regole e del confronto democratico in Aula”. Poi il contesto nel quale hanno operato: “È necessario non abbassare la guardia” – dicono i Capi di Stato - parlando però di risultati “inoppugnabili, grazie alla campagna vaccinale”, con un particolare riferimento al ritorno in presenza degli studenti a scuola. Anni della pandemia, che per la Reggenza hanno “dimostrato la resilienza della comunità, rafforzando fiducia” in se stessi e nelle proprie capacità, chiedendo di “continuare a mobilitare risorse e impegno per la ripartenza”. Una responsabilità che chiama in causa la politica, nel valorizzare opportunità di crescita e sostenere interventi per il rilancio economico e occupazionale, avvalendosi però anche delle professionalità presenti nel Paese. Poi focus sull'importanza di poter contare su una rete di rapporti multilaterali e bilaterali, da sostenere come sola strada – dicono - “per uscire dalla pandemia e affrontare le nuove sfide a partire da quella ambientale”.









Poi i momenti più significativi - proprio nell'ambito delle relazioni internazionali - del mandato che sta per concludersi: la visita ufficiale dal Presidente della Repubblica italiana Mattarella e i colloqui con il Premier Draghi, “che si inseriscono in un percorso di fiducia e dialogo per risolvere criticità e attivare nuova cooperazione”. Ancora, gli incontri con l'imperatore del Giappone, Naruhito, con il presidente francese Macron, con i regnanti di Monaco e Lussemburgo, con la first lady USA Jill Biden. Infine, un mandato caratterizzato dalla “immensa gioia per l'intera collettività” per le tre medaglie olimpiche, risultato straordinario che – dice la Reggenza – “auspichiamo sia occasione per rafforzare l'attenzione verso lo sport olimpico e paralimpico e favorire la pacificazione nazionale necessaria per garantire stabilità e benessere".