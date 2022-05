La settimana europea del Segretario di Stato Luca Beccari

Finisce il semestre italiano e comincia quello Presieduto dall'Irlanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, la cui 132esima sessione si è tenuta, dopo due anni di pandemia, in presenza a Torino. Prima del passaggio di testimone il Ministro degli Esteri italiano Di Maio, ha ricordato la chiara scelta di campo fatta dal Consiglio d'Europa, dopo l'invasione Russa dell'Ucraina, con l'espulsione di Moca dall'organizzazione. Per il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, di fronte allo scenario di un nuovo muro virtuale lungo il confine con la Federazione Russa, il Consiglio d'Europa potrebbe ricercare nuove collaborazioni e partnership e San Marino – ha dichiarato - “è pronto a fare la propria parte”. La ministeriale di Torino è stata anche l'occasione, per il Segretario Beccari – reduce da una missione a Bruxelles dove ha incontrato alti rappresentanti della Commissione Ue, del Parlamento Europeo e del Ppe – per alcuni incontri bilaterali. Al centro dei colloqui con le colleghe di Monaco e Andorra e il collega croato l'accordo di associazione, con quest'ultimo poste anche le basi per celebrare in autunno i 30 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi.