Legge Ivg in Commissione Sanità: si scalda il dibattito alla vigilia

Si infiamma a San Marino il dibattito sull'interruzione volontaria di gravidanza alla vigilia della Commissione Sanità nella quale verrà redatto il testo da portare poi in Aula Consiliare per trasformare in legge il risultato che è uscito dal referendum del 2021, quando, con il 77% dei sì, ha vinto la richiesta di adottare a San Marino una regolamentazione dell'aborto.

Da Uno di Noi, che si era costituito comitato contrario nel 2021, è arrivato ieri un richiamo al dovere etico e sociale della Commissione di fornire alla questa legge gli strumenti necessari per tutelare le donne di fronte ai dilemmi di una gravidanza indesiderata, nonché, per quanto compatibile con il quesito referendario, il fondamentale diritto alla vita degli esseri umani nascituri.

Preoccupazione è espressa dall'Uds, comitato promotore del referendum. L'unione donne sammarinesi sottolinea come si arrivi in Commissione senza che sia stato convocato un vero e proprio tavolo allargato di confronto, come da loro auspicato. In questi ultimi giorni - scrivono - c’è molta agitazione perché manca un testo unitario e condiviso.

Non sono soltanto i due comitati a fronteggiarsi in questa vigilia, ma anche partiti e istituzioni religiose. Libera richiama la vocazione laica della Repubblica di San Marino e rimarca le difficoltà in maggioranza, spaccata sul tema. Rete sottolinea che anche se la materia tocca sicuramente sensibilità diverse nell'animo delle persone, non si può dimenticare la volontà popolare che si è espressa in maniera chiara e decisa. DML lascia a ciascun consigliere la facoltà di scegliere secondo coscienza.

Un messaggio alla popolazione sammarinese è stato inviato anche dal Vescovo. Turazzi auspica che le legge preveda un sostegno alla donna e alla famiglie fissi un limite temporale entro il quale l'aborto viene depenalizzato.