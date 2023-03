Libera lancia la Conferenza programmatica: "C'è bisogno di una forza alternativa per il Paese"

Nel servizio l'intervista a Dalibor Riccardi (presidente di Libera)

Sarà un dibattito ampio, dalle questioni internazionali alla politica interna, quello che Libera proporrà nella Conferenza programmatica al Grand Hotel di San Marino Città il 25 marzo. La proposta è ambiziosa: il Titano come “sede permanente per il dialogo”. Se ne parlerà con esperti e politici internazionali, tra i quali Gennaro Migliore, presidente emerito dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo e Milad Jubran Basir, giornalista palestinese e attivista per la pace. Sono alcuni dei personaggi che si confronteranno su tematiche come i conflitti in corso nel mondo e la questione migranti.

Libera presenterà poi il suo progetto sulle nuove fragilità sociali. La forza politica sensibilizza sulla condizione di una parte della popolazione sammarinese. Ci sono famiglie, prosegue il partito, che si trovano a usare tutto lo stipendio per pagare la bolletta del gas. E questo, rimarca, è “inaccettabile”. Nel documento anche proposte per l'emergenza idrica e l'ecosostenibilità.

Sul fronte della politica interna, nella stessa Conferenza in programma il dibattito “Voci di sinistra”: Libera promette “sorprese”, con la presenza di politici anche di Governo, e insiste sulla necessità di “far nascere un'alternativa” riformista.

Nel servizio l'intervista a Dalibor Riccardi (presidente di Libera)