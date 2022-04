Libera, Matteo Ciacci torna a difendersi: "Mia vicenda personale strumentalizzata, difenderò la mia onorabilità" Per l'ex segretario di Libera dette "una serie di falsità" . Intanto la forza politica rilancia la sua azione

Matteo Ciacci respinge le accuse e si difende. Il riferimento è al fatto di cronaca che lo ha coinvolto, insieme alla compagna: una lite che sarebbe poi degenerata. “Quello che è stato raccontato è falso”, dichiara Ciacci che parla di una “strumentalizzazione” per “fini mediatici e politici”. E rimarca che si tratta di una vicenda privata. Dice no al “gossip a ogni costo” e spiega di aver dato mandato ai suoi legali per salvaguardare la sua onorabilità.

“Questa vicenda mi ha rafforzato”, sottolinea il consigliere che, dopo il fatto di cronaca, si dimise da segretario di Libera. “Continueremo a fare proposte in politica – ribadisce – onorando le istituzioni”. E attacca il Governo che “fa fatica – dice – a essere competitivo con un Paese che ha bisogno di risposte, con un debito che galoppa, senza progetti e senza riforme”.

La forza politica rilancia la sua azione, per tornare ad aggregare i partiti di sinistra. Nominato un gruppo di coordinamento che, dopo le dimissioni di Ciacci, traghetterà il partito fino all'assemblea in autunno: ne fanno parte Eva Guidi, Michele Muratori e Luca Boschi. Annunciata l'adesione a Libera di Tony Margiotta che, dopo l'esperienza con Elego alle ultime elezioni, torna a dare il suo apporto in politica.

Sul fronte eventi, in programma un convegno dedicato al conflitto in Ucraina e agli scenari futuri, con esperti di geopolitica tra gli ospiti: appuntamento il 23 aprile alla sala Montelupo di Domagnano.



Nel servizio, le interviste a Matteo Ciacci e Michele Muratori di Libera

