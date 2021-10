Mara Valentini nuovo coordinatore di RF: "Serve dialogo tra i partiti, senza aggressività".

Nella mozione finale RF critica l'attuale maggioranza, definita una alleanza raffazzonata, incapace di affrontare le sfide della crisi e ritiene necessario lavorare per la costituzione di una casa comune dei liberali e dei riformisti. Auspica un rapporto sempre più stretto con l'Unione Europea e tra gli obiettivi fondamentali pone quello ambientale con la lotta al riscaldamento globale. Per mettere in atto questa linea affidato a Mara Valentini il ruolo di coordinatore: “Questo momento così delicato e importante per la nostra Repubblica – dichiara il neo coordinatore di Rf Mara Valentini – ha bisogno del dialogo. Ha bisogno che i partiti si parlino perché troppe cose sono importanti. Come ad esempio la sanità e la salute che sono bisogni di tutti. Occorre quindi confrontarsi, parlarsi, possibilmente senza aggressività”.

Tra le proposte elencate nella mozione finale anche l'introduzione di un presidente del Congresso di Stato, un vero e proprio capo del Governo. Per rifondare il paese invece RF pensa si debba investire su Sicurezza Sociale e istruzione. Ma come esce Repubblica Futura da questa sua seconda assise? “La convinzione rafforzata – risponde il neo presidente Roberto Giorgetti – di essere un punto di riferimento per i sammarinesi. Noi crediamo di avere idee da proporre e iniziative da mettere in campo, soprattutto in un momento che noi riteniamo difficile per il paese. Vorremmo che si potesse arrivare a scelte condivise, riconoscendo le difficoltà che ci sono. Noi, come Repubblica Futura, ci saremo”.

SCARICA LA MOZIONE CONCLUSIVA