"Passaporti vaccinali": San Marino in contatto con l'Unione europea per essere inclusa nel sistema

L'intervista al Segretario Luca Beccari

La Segreteria di Stato agli Esteri è al lavoro sui cosiddetti "passaporti vaccinali", cioè quei documenti con cui sarà possibile, si prevede, tornare a viaggiare e ad accedere a servizi ora chiusi. Le istituzioni sammarinesi, spiega il segretario Luca Beccari, hanno infatti già inviato comunicazioni ufficiali ai massimi livelli ai rappresentanti dell'Unione europea, compresa la Presidenza portoghese. Questo per sensibilizzare, spiega, sulla necessità, per il Titano, di essere incluso nel processo di produzione di questi documenti. Al momento, non è ancora chiaro quale formato avranno. In base alle prime informazioni, uno degli elementi su cui si baseranno i certificati sarà il fatto di avere o meno un'immunità. Non sarebbe, quindi, importante il tipo di vaccino ricevuto. I certificati, si prevede, potrebbero essere utilizzati anche per accedere a determinati servizi, eventi o strutture.









Nel video, l'intervista al segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari