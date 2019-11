PDCS: scuola e formazione al centro dell'incontro di questa sera

L'istruzione dei giovani, l'acquisizione di competenze, è uno dei “temi più importanti” del programma, ha detto Gian Carlo Venturini, in apertura di conferenza stampa. “Dalla scuola al lavoro: formazione e conoscenza per un nuovo capitale umano”. Questo il titolo della serata. Il nostro sistema scolastico – ha ricordato Pasquale Valentini – è di livello medio-alto; è necessario preservarlo investendo nella formazione, con particolare attenzione a quella dei docenti. L'ottica “deve essere quella dell'apertura al contesto internazionale”; mentre in questi ultimi tempi – ha continuato – si è parlato di scuola solo per ragioni di “contenimento della spesa”. Lorenzo Bugli, ha posto l'accento sulla necessità di preparare al meglio, gli studenti, all'ingresso nel mondo del lavoro. Presentato poi l'appuntamento di domani sera, dedicato alla sanità. Tra i contributi quello di Guido Carpani, vice presidente dell'Istituto Toniolo di Roma, membro del Cda dell'Università Cattolica e già Capo di Gabinetto dell'ex Ministro Giulia Grillo. Obiettivo della DC, ha detto Francesca Civerchia, “è un nuovo modello di sanità sostenibile”, che salvaguardi il sistema universalistico sammarinese, razionalizzando l'esistente e rilanciando le eccellenze. Domani, sempre alla Sala Montelupo di Domagnano, ma alle 18.00, la presentazione della “squadra rosa” del PDCS, in vista delle urne. “Quattro chiacchiere e uno spritz”, è il titolo; a sottolineare il carattere informale dell'evento, nel quale i cittadini potranno conoscere le candidate del partito.





Nel servizio le interviste a Francesca Civerchia e Noemi Beccari (PDCS)