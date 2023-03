Piantedosi alla Camera tra appalusi e fischi: "Grave falsità che Governo impedisca soccorsi"

“Non volevo colpevolizzare le vittime”. Mentre il mare restituisce il corpo senza vita di una bambina di tre anni, il ministro dell'Interno Piantedosi riferisce alla Camera su quello che non è più solo un'immane tragedia ma anche un caso politico. “Mi dispiace profondamente che il senso delle mie parole sia stato diversamente interpretato. Facevo riferimento – dice - alla gravità della condotta criminale degli scafisti quando ho fatto appello affinché la vita delle persone non finisca più nelle mani di ignobili delinquenti”.

Il bilancio del naufragio di Cutro "non è ancora definitivo". Al momento sono 72 i morti, di cui 28 minori. 80, invece, i superstiti. 3 gli arresti, mentre sono in corso le ricerche di un quarto scafista. Il ministro ricostruisce i fatti: la prima richiesta di aiuto è arrivata alle 4. Grave falsità sostenere che il governo impedisca i soccorsi. Da ottobre – ricorda il titolare del Viminale – sono state salvate oltre 36 mila persone. E' standing ovation del centrodestra. Immobili i deputati di opposizione. Alle parole “finalmente questo Governo ha riportato il tema migratorio al centro dell'agenda politica” gli applausi si mischiano a fischi e ai “vergognati”.

Dal Pd durissimo Peppe Provenzano: “Il governo sia indagato per strage colposa”. “La sinistra chiede le manette perché ha perso”, commenta il capogruppo della Lega Riccardo Molinari. Ma cos'è accaduto in quella maledetta notte? Fatale, a 200 metri dalla costa, una brusca virata degli scafisti: la barca urta una secca e lo scafo si rompe. Dietro ogni vita divorata dal mare c'è una storia. Come quella della giornalista afghana in fuga dai talebani. Le onde hanno inghiottito anche suo marito e i loro due bambini. Ancora dispersa la figlia di 7 anni. Le altre storie le possiamo solo immaginare, da quel che resta sulla spiaggia: uno zaino, una tutina, un biberon.