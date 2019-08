PSD-PS: problemi del Paese risolvibili solo "il coinvolgimento di tutti i principali attori"

Il Segretario di Stato Augusto Michelotti è nel mirino anche di PSD e PS, che in una nota congiunta parlano di “atteggiamenti arroganti al limite della follia”. Dure critiche, inoltre, verso “il comportamento” di Nicola Renzi “nei confronti del Consiglio sulla politica estera e sull'amministrazione della giustizia”. I due partiti – impegnati in un “progetto politico” che mira “a riaggregare l'area di riferimento” - ritengono necessario, oggi, “un grande coinvolgimento democratico”. “In questi due anni e mezzo di legislatura – recita il comunicato – non c'è stato giorno che le associazioni di categoria o le forze sindacali non abbiano denunciato la mancanza di dialogo ed il metodo autoritario del Governo”. Ribadite, allora, quelle che vengono definite le “coordinate fondamentali per la ripartenza del Paese”, ovvero “aggregazione, meritocrazia e coinvolgimento”.