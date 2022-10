Qualità dell’educazione: Belluzzi a Cipro per la 9° Conferenza Ministeriale dell’Ambiente per l’Europa

Il Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi a Nicosia per prendere parte alla 9° Conferenza Ministeriale dell’Ambiente per l’Europa, organizzato dalla Repubblica di Cipro con il sostegno dell'UNECE.

70 ministri e 1000 delegati: ampia partecipazione alla cerimonia di apertura in mattinata a Nicosia, alla presenza del Presidente cipriota Nikos Anastasiadīs e del Segretario Esecutivo di UNECE Olga Algayerova, fino a poche ore fa a San Marino per i lavori dell'83° meeting del Comitato.

Il Segretario di Stato Belluzzi nel pomeriggio è intervenuto al terzo Incontro di Alto-Livello dei Ministri dell'Istruzione e dell'Ambiente sull'educazione allo sviluppo sostenibile. Qualità dell’educazione ed educazione allo sviluppo sostenibile i temi su cui si è maggiormente soffermato.

A margine della Conferenza, per il Segretario Belluzzi - accompagnato dal Direttore degli Istituti Culturali, Paolo Rondelli - alcuni incontri bilaterali: il primo oggi con Ester Vilarrubla Escales, Ministra dell'Istruzione e dell'Educazione Superiore di Andorra. Tra i due Governi è stato firmato il 25 maggio 2021 il Memorandum of Understanding sull'Amicizia e la Cooperazione Generale, in cui gli ambiti di cooperazione comprendono anche la promozione della cooperazione nei campi dell'educazione, della cultura, della scienza, della società dell'informazione, della gioventù e dello sport. I due Ministri hanno condiviso la volontà di avviare una collaborazione sia a livello ministeriale sia a livello tecnico per lavorare assieme su progetti educativi e sul progetto Erasmus Plus. Domani previsto anche il bilaterale con il Ministro dell’Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili della Repubblica di Cipro Prodromos Prodromou.

