Rapporti bilaterali e collaborazioni in settori strategici: il Segretario Beccari a colloquio con l'omologo emiratino, Al Nahyan

Gli ottimi rapporti bilaterali, i principali temi di politica estera, così come lo stato dell’arte delle varie forme di cooperazione intraprese in seno alle principali assemblee multilaterali, al centro dell'incontro, in videoconferenza, tra il Segretario di Stato Luca Beccari e il Ministro degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo Sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Da parte sammarinese in avvio il sentito ringraziamento per la recente iniziativa della Mezzaluna rossa emiratina per la donazione di abiti invernali a famiglie bisognose del Titano tramite la Caritas.









Sono state inoltre presentate le linee strategiche del Governo, tra le quali un piano di attrazione degli investimenti esteri per la realizzazione di infrastrutture in settori chiave, con l'auspicio di una possibile collaborazione tra i due Paesi. Riaffermato, infine, l’impegno di San Marino per Expo Dubai che si terrà ad ottobre. Lo Sceicco Al Nahyan ha, quindi, invitato il Segretario Beccari negli Emirati in tale occasione; invito ricambiato al Ministro emiratino per una Sua visita quanto prima in Repubblica.