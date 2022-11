Religione cattolica, Pdcs sul decreto: "Stessa dignità ad insegnamento e insegnanti della materia"

Il Pdcs, in una nota, torna sul Decreto che introduce le Indicazioni Curricolari per l'insegnamento della religione cattolica e ricorda come l'intesa Governo-Diocesi del 1994 abbia confermato nella scuola dell'infanzia “che l’insegnamento della “cultura religiosa” debba continuare ad essere affidato agli insegnanti titolari della sezione”. Il partito precisa che “non è prevista alcuna introduzione dell’ora di religione nella scuola dell’Infanzia; piuttosto, come per tutte le altre materie di insegnamento, vengono introdotti i traguardi di competenze e gli obiettivi di apprendimento per l’Insegnamento di Religione, per i bambini di quella fascia di età, la cui programmazione e realizzazione sarà cura degli insegnanti di ruolo”. La Dc sottolinea infine il valore di tale decreto che “conferma all’Insegnamento di Religione Cattolica ed agli insegnanti della materia – conclude - la stessa dignità delle altre materie curricolari”.