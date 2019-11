Repubblica Futura critica Rete: "Conflitto d'interesse" tra il movimento e il tribunale

Critiche a Rete arrivano da Repubblica Futura che torna sul tema giustizia e parla di "conflitto d'interesse" del movimento con il tribunale. Rf scrive di "pregressi" e "procedimenti penali in corso a carico di alcuni esponenti" di Rete candidati alle elezioni. "Se poi si tratta di assumere due nuovi magistrati d'appello, è meglio temporeggiare", prosegue Rf che fa un riferimento al "Conto Mazzini" e ai tempi in cui "regnava - scrive - il padrino in incognito di Motus Liberi, in coalizione con Rete".

Alle accuse di aver fatto aumentare il debito negli ultimi tre anni, il partito risponde che i debiti "si sono creati" per "salvare i risparmiatori" e ricorda dinamiche del passato. Tra gli esempi, porta quello delle banche che prestavano soldi "senza garanzie". "Intanto la Commissione d'inchiesta" sulle banche, prosegue, è stata "affossata".