Repubblica Futura: "La politica deve garantire non solo la dignità delle persone ma anche tutelare le istituzioni"

Sugli ultimi fatti di cronaca - al centro di un coordinamento riunito d'urgenza - Repubblica Futura esprime grande preoccupazione per l’immagine che la politica sta dando nel più recente periodo. Pur consapevole della necessità di preservare sempre la credibilità delle istituzioni, RF parla di doppiopesismo e della volontà di usare episodi personali a fini politici. Punta quindi il dito contro il Capogruppo di NPR Gian Nicola Berti, che, davanti al triste episodio che ha visto protagonista il Segretario di Libera, in pochi secondi ha fornito premesse, conclusioni e condanna finale mentre, su quanto sarebbe accaduto alla massima istituzione del Paese, non ha condannato né firmato un'interpellanza per accertare la verità.

RF si dice certa che entrambe le questioni vadano risolte nelle sedi opportune e che la politica debba garantire non solo la dignità delle persone ma anche tutelare le istituzioni. “Non si può tacere – prosegue - come questa questione tocchi da vicino la credibilità della Reggenza. Ritiene quindi urgente che giunga precisa e puntuale smentita. Se non ci sono le condizioni per farlo – conclude - non resta altro a tutti coloro che ricoprono cariche istituzionali di pensare seriamente a dimettersi, per salvaguardare le istituzioni stesse e quel che resta della loro credibilità.