RF sul bando di concorso per giudici e dirigenti dell’Iss: "il caro estinto”

Repubblica Futura parla di "estinzione" del bando di concorso per selezionare persone che dovranno ricoprire incarichi nell’Amministrazione dello Stato. “La pantomima indecorosa scatenata attorno alla semplice presa d’atto del concorso di nomina di due giudici d’appello – sottolinea Rf - è emblematica. Il partito pone l'accento sul fatto che il presunto “ricorso” sia stato indirizzato alla Reggenza, la quale da tempo – fanno notare - non ha più funzioni giurisdizionali nel nostro ordinamento e quindi avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile”. E ricorda che “finché non si completano le procedure previste e regolate per legge, non si hanno vincitori ufficiali e dunque non si comprende quali possano essere i presupposti per un “ricorso” del genere”. “Evidentemente, quando certi risultati non sono graditi, - sostiene c’è chi pensa che spetti alla politica – o a certi personaggi di corso non onorato – nominare i giudici in barba alle leggi".