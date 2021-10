Riforma del Lavoro, dopo l'incontro con i sindacati il Segretario Lonfernini anticipa linee guida

Le linee guida del Pdl sono il miglioramento del concetto domanda e offerta all'interno del nostro sistema attraverso miglior efficientamento dell'ufficio politiche attive del lavoro, sul quale già si sta operando attraverso micro norme. Il progetto di legge verterà anche sulla “parte flessibilità” e sulla disciplina di contratti di lavoro atipici rimasti sino ad oggi un tabù all'interno del sistema sammarinese e che “ritengo invece – dice il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini- siano punti fondamentali di partenza per un ammodernamento del nostro sistema economico e di paese”.









Venerdì il primo confronto con la parte sindacale, che al termine dell'incontro ha affermato di ritenere prioritari i tempi necessari per entrare nel merito dell'articolato. Obiettivo del Segretario Lonfernini sarebbe infatti quello di portare la riforma del mercato del lavoro in prima lettura in Consiglio entro il mese di dicembre. “Il tempo indicato – spiega il Segretario Lonfernini- è dettato dal rispetto degli ordini del giorno del Consiglio Grande e Generale, certo è che se le parte sindacale su una riforma così importante ha bisogno di più tempo sono pronto ad andare davanti alle istituzioni e chiedere, nella logica di un miglior confronto, più tempo. Ma questo si deciderà nelle prossime settimane. Fino ad allora “mi aspetto un confronto serio, costruttivo, propositivo e privo di preconcetti”.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato al Lavoro