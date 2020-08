"Risorse fresche per il rilancio dell'economia" la soddisfazione di Rete per il prestito da 100 milioni Fondamentali, secondo il movimento, rapporti di Banca Centrale con Banca d'Italia

Dopo il via libera della Bce alla richiesta della Banca Centrale circa la linea di credito da 100 milioni di euro a tasso zero, il Movimento RETE si congratula con Banca Centrale e con il Governo per il risultato raggiunto “risorse fresche – scrive in una nota- il cui immediato impiego sarà volto al rilancio dell’economia” , sottolinea come abbiano contribuito al risultato i rinnovati, amichevoli rapporti di Banca Centrale con Banca d'Italia, “ristabiliti – aggiunge- dopo il clima freddo nelle relazioni tra i due istituti degli scorsi tre anni e si unisce all'auspicio della Segreteria alle Finanze nell'affermare che questo sia il primo mattone di una nuova San Marino, capace di guardare al futuro con serenità.



