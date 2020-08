Rete sul finanziamento a tasso zero dalla BCE: "un risultato storico"

Il Movimento RETE guarda con soddisfazione all’importante risultato delle istituzioni finanziarie sammarinesi che hanno ottenuto, da Banca Centrale Europea, una linea di credito dell'importo di 100 milioni di euro concessa a tasso zero. Si tratta di un autentico successo per un piccolo paese che, all'Unione Europea, non aderisce. Il merito di tutto ciò va senz'altro ascritto a Banca Centrale la quale, supportata da Governo e Maggioranza, ha garantito risorse fresche il cui immediato impiego sarà volto al rilancio dell’economia. Va sottolineato come questa conquista si sia realizzata anche - e soprattutto - grazie ai rinnovati, amichevoli rapporti di Banca Centrale con Banca d'Italia, ristabiliti dopo il clima freddo nelle relazioni tra i due istituti degli scorsi tre anni. RETE si unisce all’auspicio del Segretario alle Finanze quando egli afferma che questo sia il primo mattone di una nuova San Marino capace di guardare al futuro con serenità. Il Movimento RETE, pertanto, si congratula con Banca Centrale e con il Governo per il risultato raggiunto, nella coscienza della lunga strada ancora da percorrere e nella certezza che le risorse ottenute, al pari delle prossime, saranno utilizzate per il progetto di un paese nuovo, attrattivo e capace di creare benessere diffuso per i propri cittadini.

Comunicato stampa

Movimento RETE