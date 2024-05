DeL: le riforme chiave per un futuro migliore

Il PDCS e AR, componenti della coalizione DeL, hanno sempre operato con l'obiettivo primario di elevare la qualità della vita nel nostro Paese, innovando e migliorando le strutture e le politiche ereditate dal precedente governo. In un contesto di sfide globali e locali, abbiamo dato priorità alla costruzione di un futuro solido e inclusivo per tutti i cittadini. Il Paese che abbiamo ricevuto era segnato da gravi deficit strutturali e finanziari: un'economia debilitata, una disoccupazione crescente, e relazioni internazionali instabili. Le difficoltà erano amplificate dall'assenza di politiche efficaci per la gestione del territorio e dal debito pubblico, cresciuto in modo insostenibile a causa di scelte governative precedenti non oculate. L'emergenza sanitaria globale ha ulteriormente messo alla prova la nostra resilienza, richiedendo interventi immediati e strategici. In risposta a queste sfide, il nostro governo ha implementato riforme cruciali per stabilizzare l'economia e rilanciare il tessuto sociale ed economico del Paese. Abbiamo intrapreso una gestione del debito pubblico che, pur essendo oggetto di critiche, si è rivelata essenziale per ridare credibilità finanziaria al Paese. Gli interventi in politica estera hanno mirato a ristabilire alleanze e partenariati strategici, mentre le politiche di impiego hanno iniziato a ridurre significativamente i tassi di disoccupazione. La nostra coalizione è consapevole dell'importanza di non deviare dal percorso intrapreso. La continuità del nostro operato è fondamentale non solo per consolidare i progressi già ottenuti, ma anche per continuare a costruire sulle solide fondamenta poste. La strada verso il recupero e la prosperità è lunga e richiede impegno costante, innovazione e responsabilità per evitare di regredire nuovamente e garantire che le sfide attuali e future siano affrontate con saggezza e efficacia. Nonostante gli ostacoli e le sfide non ancora completamente superate, la nostra direzione è chiara e il nostro impegno incrollabile. Continueremo a lavorare con dedizione per il bene del Paese, respingendo le provocazioni politiche e concentrando le nostre energie sulle vere necessità dei cittadini.

cs Ufficio stampa Democrazia e Libertà