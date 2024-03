Riunito l'Ufficio Politico, Mancini: “Il peso dei numeri non deve superare il peso delle idee”

Sentiamo Alessandro Mancini

“Il prossimo Governo – dice con certezza Alessandro Mancini - dovrà essere un Governo politico non un governo di compromesso”. E' il punto fermo per Alleanza Riformista che riunisce l'Ufficio Politico, nel primo confronto interno dopo lo scioglimento del Consiglio e dopo giornate di incontri, in cerca di convergenze con le altre forze politiche. L'analisi parte dal rapporto con il PDCS: “Un Percorso intrapreso già da tempo con la democrazia Cristiana – ricorda Mancini - che ci vede già nelle condizioni di costruire una base programmatica solida con dei pilastri fondamentali che poi dovranno reggere l'intero programma di Governo”.

Poi l'ultimo tavolo, quello che mercoledì ha visto un dialogo allargato: PDCS e Alleanza Riformista, insieme a Libera e PSD. Al vaglio, ricorda AR, i punti di convergenza sui temi chiave per il Paese, a partire dall'accordo di Associazione; ma anche sul piano politico e delle alleanze, con l'ipotesi di accordi nel post-voto o, addirittura, prima: “Abbiamo registrato da parte di alcuni esponenti di Libera e Psd anche la disponibilità a mettere sul tavolo opzioni che potrebbero essere anche di vederci tutti assieme fin da subito – prosegue - nella massima trasparenza con il corpo elettorale”.

No all'improvvisazione. Serietà e trasparenza verso gli elettori sono la precondizione per qualsiasi alleanza. “Punto di partenza ideale – conferma così AR – è la collaborazione con le forze politiche che hanno condiviso la conclusione dell'ultima legislatura”, ritenendo “indispensabile un rapporto di fiducia solido tra le forze che daranno vita al nuovo Governo”.

Perché i numeri sono importanti, ma non bastano: “I numeri sono fondamentali, però - conclude Mancini - il peso dei numeri non deve superare il peso delle idee e delle proposte. Altrimenti, ci troveremo in condizioni simili a quella che è stato alla fine di questa legislatura”.

Nel video, l'intervista ad Alessandro Mancini – Alleanza Riformista