"Scelta giusta. I dati ci danno ragione": Beccari risponde alle critiche di Sassoli sull'utilizzo dello Sputnik Sull'opportunità della terza dose per chi ha fatto un vaccino non omologato, l'infettivologo Galli su Twitter: “Assurdo e soprattutto inutile”

“Confermiamo la bontà delle nostre scelte”: il Segretario agli Esteri replica così al Presidente del Parlamento Europeo che ieri, dal Meeting, ha stigmatizzato duramente l'utilizzo da parte di San Marino dello Sputnik, vaccino non approvato Ema. Scelta che andava ponderata meglio, per David Sassoli, con Luca Beccari che, in risposta, gli ricorda le difficoltà del Titano nel reperire vaccini in un contesto in cui contagi e terapie intensive avevano raggiunto un livello non più sostenibile.

“I dati – dice - ci danno ragione. San Marino, in un mese e mezzo ha più che dimezzato il numero dei contagi, a maggio siamo diventati covid free, abbiamo passato un'estate sostanzialmente al sicuro da picchi di contagio o da situazioni di criticità, quindi evidentemente non siamo in una condizione sbagliata di approccio, almeno dal punto di vista sanitario”. Le dichiarazioni di ieri non lo preoccupano: “Le nostre interlocuzioni vanno avanti, sia a livello europeo che con l'Italia”, spiega, in vista della scadenza del 15 ottobre per il Green Pass, mentre la comunità scientifica s'interroga sull'opportunità o meno delle terze dosi.

“Continueremo a lavorare per garantire le scelte migliori per i nostri concittadini. Prima di tutto, per noi, viene sempre la salute, al di là di ogni altro disagio e problematica legata alla mobilità. Parallelamente continuiamo a lavorare per fare sì che eventuali scelte da parte nostra non in linea con quelle europee, possano trovare una soluzione”. Parla di San Marino come un esempio virtuoso, “perché con risorse e mezzi limitati e con grandissime difficoltà riscontrate sul piano internazionale nell'approvvigionamento dei vaccini, è riuscita a mettere in campo delle strategie di contenimento del Covid invidiabili”.

Intanto, proprio sull'opportunità della terza dose per chi ha fatto un vaccino non omologato in Europa, interviene su Twitter l'infettivologo Massimo Galli: “Assurdo, in assenza di dati, e soprattutto inutile”

