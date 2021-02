Segretario all'Industria Righi, Governatore della Banca Mondiale

Il Congresso di Stato lavora ai ristori e ad un pacchetto di interventi a sostegno delle attività partendo dall'analisi dei dati. Gli aiuti non saranno a pioggia – ribadiscono dal Governo – ma erogati sulla base di proiezioni e numeri concreti. E' questo – spiegano - il grosso del lavoro, e c'è chi solleva il problema sistemico della raccolta dati a cui, in futuro, l'esecutivo vuole mettere mano. Il Congresso ha poi deciso di conferire al Segretario all'Industria l'incarico di Governatore di San Marino presso la Banca Mondiale. Fabio Righi sostituisce il collega alla Sanità Ciavatta rappresentando la Repubblica in contesti internazionali come gli Spring Meetings.





La sua attenzione va quindi alla classifica “Doing Business”. Dopo essere scivolato al 92° posto, perdendo quattro posizioni in 12 mesi nell'indice di competitività del 2020, il Titano vuole riscattarsi agli occhi del mondo dimostrando capacità nel fare impresa per attirare, in chiave futura, nuove attività. Per compiere la scalata occorre però rispondere a determinati criteri e buone pratiche. “Stiamo lavorando dall'anno scorso sulla semplificazione dei processi per accelerare avvio e gestione dell'attività economica” dichiara Fabio Righi. “La ristrutturazione dell'Agenzia per lo Sviluppo – chiarisce - è orientata proprio a questo”. E' stato un lavoro lungo dato che mancava - spiega - la mappatura dei processi degli uffici economici e di controllo. Il tutto dovrà essere affiancato da una digitalizzazione della Pa dato che "il 90% della velocità – precisa - si ottiene proprio con l'utilizzo della tecnologia". Aspetto su cui San Marino ha ancora strada da fare per allinearsi all'Italia che nella classifica Doing Business – lo ricordiamo - è 34 posizioni sopra di noi.