Segretario Beccari: “stiamo lavorando per ottenere il miglior Accordo possibile”

Prosegue il cammino della Repubblica verso Bruxelles. Venerdì, in Commissione, il riferimento del Segretario agli Esteri sull'evoluzione del negoziato, che dovrà portare ad un Accordo di Associazione. Confermato anche dall'Unione Europea l'obiettivo di concludere le trattative entro il 2023. Il fatto di volersi dare una scadenza – osserva Luca Beccari - è già di per se un “elemento positivo”. Sottolinea tuttavia la necessità di una “reciproca soddisfazione”. “Stiamo lavorando per ottenere il miglior accordo possibile” nell'interesse di San Marino – aggiunge -; e per aprire nuove opportunità per la nostra Repubblica; che per quanto cresca, e superi le difficoltà, resta penalizzata – conclude - dal ruolo di Stato terzo.