Sette nuovi Ambasciatori consegnano le lettere credenziali ai Capitani Reggenti

Si nutre di nuovi rappresentanti la schiera di diplomatici accreditati presso la Repubblica di San Marino. E' il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari ad introdurre i sette Ambasciatori ai Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli con parole di benvenuto che esulano dalle semplici frasi di circostanza.

L'Ambasciatore Johan Vibe del Regno di Norvegia apre le udienze rimarcando i forti legami con il Titano: “Entrambi i Paesi non sono parte dell'Ue ma fanno parte della cooperazione europea, i valori sono gli stessi – osserva –, lavoriamo per un partenariato reciprocamente vantaggioso”.

Piuttosto recente lo stabilimento delle relazioni diplomatiche con la Repubblica Dominicana, ma nulla toglie alla volontà crescente di intensificare le relazioni tra i due Paesi, sul piano culturale e gli scambi economici. “San Marino rappresenta un punto luminoso nella mappa del mondo per storia e tradizione millenarie”, così l'Ambasciatore Tony Raful Tajeda, colpito da una realtà “che possiede tutte le migliori caratteristiche”.

Amicizia di lunga data con il Canada, sempre più stretta la collaborazione nei consessi internazionali, motivando ora a dare nuovo impulso ai rapporti e ad aprire a nuovi mercati, con l'auspicio di addivenire presto ad un accordo contro le doppie imposizioni. “I nostri Paesi - afferma l'Ambasciatrice Elissa Ann Goldberg – sono un esempio positivo di come il buon governo e il rispetto dei diritti umani possano essere un punto di forza”.









San Marino e Grecia, la coincidenza dei valori democratici, il legame ai principi del diritto internazionale. “Rafforzare un legame già solido, l'obiettivo al quale lavorerò con devozione” – assicura l'Ambasciatrice Eleni Sourani. Relazioni sempre più forti con la Repubblica ellenica specialmente in campo turistico con la firma dell'accordo in materia nel 2021, e a breve la visita sul Titano del Ministro degli esteri, già rimandata causa guerra.

“Piccoli Paesi ma pieni di storia e cultura”, Panama e il Titano “condividono 18 anni di eccellenti relazioni” – ricorda l'Ambasciatrice Ana Maria Reyes Castillo, decisa a contribuire, durante il mandato, alla ricerca di azioni e accordi a beneficio dei due popoli e in attività per facilitare scambi di natura culturale ed economico-commerciale, con un occhio vigile alla cura dell'ambiente baluardo delle attuali politiche del paese centroamericano.

La generosità quatariota dimostrata verso la Repubblica con una donazione in periodo Covid rimarrà per sempre nella memoria dei sammarinesi, gesto che nel 2022 assume ulteriore significato per l'anniversario dei 20 anni di relazioni diplomatiche con lo Stato del Quatar: “La nostra guida è la Carta delle Nazioni Unite – dichiara l'Ambasciatore Khalif Yousuf Al-Sada, “certo che le relazioni bilaterali cresceranno in ricchezza e forza”.

Legami storici di amicizia infine celebrati con Cipro da cui arriva il sostegno convinto al percorso del Titano verso la conclusione dell'Accordo di associazione con l'Unione europea, “accordo – sottolinea l'Ambasciatore Yiorgos Christofides – che siamo convinti sarà vantaggioso per entrambe le parti”.