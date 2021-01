Quanto costa una panchina per l’arredo urbano

Le panchine per l’arredo urbano sono degli elementi assai diffusi in qualunque contesto cittadino.



Solitamente collocate in punti nevralgici e di aggregazione sociale, le panchine combinano da secoli estetica e funzionalità.



Progettate per essere inserite in parchi, piazze, aree verdi o zone pedonali, le panchine sono infatti acquistate di solito da enti pubblici e privati. La scelta della panchina per l’arredo urbano è strettamente connessa al rispetto dell’architettura circostante, con cui è necessario creare armonia o un contrasto premeditato.



A tal proposito basti pensare a Superbenches, particolarissima installazione curata da Felix Burrichter nel parco Kvarnbacken di Järfälla a Stoccolma, con l’obiettivo di riqualificare lo spazio pubblico attraverso particolarissime panchine per l’arredo urbano di design.



Come per tutti gli altri elementi che caratterizzano l’arredo urbano, anche per le panchine il prezzo è variabile poiché dipende dai materiali utilizzati e dal tipo di lavorazione.



Ad esempio, Urban 360 Gradi, uno tra i fornitori di prodotti di arredo urbano più importanti in Italia, propone un catalogo di panchine di design per l’arredo urbano capaci di rispondere al meglio a diverse esigenze, poiché in grado di combinare qualità e prezzi competitivi.



Cosa sono le panchine per arredo urbano

Che cos’è la panchina?



Parte integrante dell’architettura cittadina, luogo di incontro o di attesa, la panchina è entrata nell’immaginario collettivo anche attraverso la letteratura o il cinema, come per esempio la celebre panchina di Forrest Gump.



Queste le parole con cui Samuel Beckett evoca l’immagine di una panchina cittadina nel suo romanzo Watt:

“A qualche distanza di lì, nel giorno che declinava, vide la sua panchina. Sembrava occupata. Quella panchina, proprietà indubbiamente del Comune e comunque a disposizione del pubblico in generale, non era certo sua. Ma per lui lo era.”



Più volte reinventate da architetti di fama mondiale, come la panchina-serpente di Gaudì situata all’interno del Parco Güell a Barcellona, le panchine per l’arredo urbano sono elementi caratterizzati da un sedile fisso che possono ospitare più persone.



Da sempre protagoniste degli spazi aperti, le panchine sono riuscite a guadagnarsi nell’ultimo secolo un loro spazio anche nei luoghi ad alta frequentazione come centri commerciali, aeroporti, stazioni.



Queste ultime, tuttavia, rispondono stavolta a delle logiche diverse rispetto alle panchine per l’arredo urbano, dunque pensate prettamente per essere vissute open air.



Quali sono le caratteristiche di queste panchine



Le panchine per l’arredo urbano, dunque da esterno, sono realizzate con materiali resistenti e di qualità. L’obiettivo è quello di preservare la bellezza dell’arredo e la sua funzionalità nel corso del tempo.



Tra i materiali oggi più utilizzati per la realizzazione delle panchine vi sono infatti l’acciaio, l’alluminio e la ghisa, mentre il ferro è stato in gran parte abbandonato a causa dell’ossidazione che genera la ruggine.

Non mancano le panchine in pietra, come ad esempio in marmo, e in legno, quest’ultimo opportunamente trattato per poter resistere agli agenti esterni.



Negli ultimi anni si è assistito anche a un uso massiccio del PVC e di elementi ecosostenibili come la plastica riciclata e la termoplastica.



Come abbiamo già accennato, le panchine per l’arredo urbano sono caratterizzate da un sedile fisso che, di solito, possono ospitare più di una persona (esistono anche sedute singole ma sono meno comuni). In base allo stile scelto dal designer la panchina potrà essere più o meno provvista di schienale e braccioli.



Gli elementi che definiscono la panchina possono essere a loro volta ripensati per dare vita a un arredo dalle forme classiche oppure a un vero e proprio pezzo di design che concorre alla resa estetica di un progetto più ampio riguardante l’arredo urbano.



Esempi di panchine per l’arredo urbano

A oggi l’obiettivo di una panchina per l’arredo urbano deve essere perciò quello di interpretare e valorizzare il contesto in cui dovrà essere inserita.



Una sfida non facile in cui recupero di forme evergreen, ricerca costante e un occhio puntato all’ecosostenibilità diventano dei fattori da non sottovalutare.



Non a caso Urban 360 Gradi propone delle panchine per l’arredo urbano per città che, giorno dopo giorno, stanno diventando sempre più smart e veloci.



In questo senso la panchina si trasforma ancora amplificando la sua funzionalità sociale e il suo impatto visivo sui cittadini, diventando un elemento di design a tutto tondo.



Un’evoluzione possibile grazie all’adozione di forme avveniristiche e a dotazioni moderne come l’illuminazione notturna o la possibilità di mettere in carica smartphone, tablet e computer.



Ecco le innovative panchine per l’arredo urbano proposte da Urban 360 Gradi:



Alfa Bench : Slanciata e pratica, questa panchina è perfetta per sia gli esterni che per gli interni. Realizzata in acciaio è disponibile in diversi colori;



: Slanciata e pratica, questa panchina è perfetta per sia gli esterni che per gli interni. Realizzata in acciaio è disponibile in diversi colori; Armony : Elegante e slanciata, grazie alla struttura sinuosa, questa panchina è in acciaio zincato verniciato che la rende particolarmente resistente agli agenti atmosferici;



: Elegante e slanciata, grazie alla struttura sinuosa, questa panchina è in acciaio zincato verniciato che la rende particolarmente resistente agli agenti atmosferici; Ash Pouf : Originale e innovativo, questo è il primo pouf a essere stato mai prodotto per l’arredo urbano. È realizzato interamente in acciaio;



: Originale e innovativo, questo è il primo pouf a essere stato mai prodotto per l’arredo urbano. È realizzato interamente in acciaio; Ash Seduta : Il concetto della vecchia panchina in legno si evolve grazie a questo elemento minimal ed elegante, realizzato in acciaio e legno. È disponibile in diverse colorazioni;



: Il concetto della vecchia panchina in legno si evolve grazie a questo elemento minimal ed elegante, realizzato in acciaio e legno. È disponibile in diverse colorazioni; Audrey : Moderna ma dal tocco vintage, questa panchina si sposa perfettamente a qualunque contesto urbano grazie alla sua struttura in acciaio effetto legno disponibile in varie colorazioni;



: Moderna ma dal tocco vintage, questa panchina si sposa perfettamente a qualunque contesto urbano grazie alla sua struttura in acciaio effetto legno disponibile in varie colorazioni; Eclisse : Installabile sia all’aperto che al chiuso, questa coloratissima panchina combina alla perfezione arte e funzionalità;



: Installabile sia all’aperto che al chiuso, questa coloratissima panchina combina alla perfezione arte e funzionalità; Elios Smarth Bench : Tecnologia e design si sposano per questa nuova idea di panchina dotata di pannelli solari e di illuminazione notturna oltre che di postazioni di ricarica, wireless e non;



: Tecnologia e design si sposano per questa nuova idea di panchina dotata di pannelli solari e di illuminazione notturna oltre che di postazioni di ricarica, wireless e non; Elodie : Perfetto per centri storici e vie cittadine, questo modello rende omaggio all’idea classica di panchina senza rinunciare alla modernità. La sua struttura è infatti interamente realizzata in acciaio zincato e verniciato;



: Perfetto per centri storici e vie cittadine, questo modello rende omaggio all’idea classica di panchina senza rinunciare alla modernità. La sua struttura è infatti interamente realizzata in acciaio zincato e verniciato; Island panchina e fioriera : Sostenibilità e funzionalità vanno di pari passo con questa panchina la cui struttura è interamente composta da acciaio zincato, verniciato e presso piegato. È disponibile in vari colori;



: Sostenibilità e funzionalità vanno di pari passo con questa panchina la cui struttura è interamente composta da acciaio zincato, verniciato e presso piegato. È disponibile in vari colori; Panchina Blanket : Grazie alla sua doppia natura di panchina e fioriera, questo elemento appare funzionale e minimal dunque perfetto per essere abbinato a contesti contemporanei. Realizzata in acciaio e disponibile in diverse colorazioni è estremamente resistente agli agenti atmosferici;



: Grazie alla sua doppia natura di panchina e fioriera, questo elemento appare funzionale e minimal dunque perfetto per essere abbinato a contesti contemporanei. Realizzata in acciaio e disponibile in diverse colorazioni è estremamente resistente agli agenti atmosferici; Piuma : Con i suoi intagli a forma di piuma, questo modello è elegante e sobrio e può abbinarsi facilmente a qualunque contesto. La panchina è realizzata in acciaio zincato e verniciato;



: Con i suoi intagli a forma di piuma, questo modello è elegante e sobrio e può abbinarsi facilmente a qualunque contesto. La panchina è realizzata in acciaio zincato e verniciato; Retrò : Vero e proprio omaggio alle panchine vintage, questo modello è un classico senza tempo che unisce il calore del legno a una resistente struttura acciaio zincato, verniciato e sagomato;



: Vero e proprio omaggio alle panchine vintage, questo modello è un classico senza tempo che unisce il calore del legno a una resistente struttura acciaio zincato, verniciato e sagomato; Retrò ferro : Simile alla Retrò, questo modello è sprovvisto di schienale dunque può essere più facilmente collocata. È disponibile in diverse colorazioni;



: Simile alla Retrò, questo modello è sprovvisto di schienale dunque può essere più facilmente collocata. È disponibile in diverse colorazioni; Seven : Il passato e futuro si incontrano in questa panchina realizzata in acciaio e legno. È installabile sia all’interno che all’esterno;



: Il passato e futuro si incontrano in questa panchina realizzata in acciaio e legno. È installabile sia all’interno che all’esterno; Space : Con la sua seduta ergonomica e confortevole, questa panchina interamente realizzata in acciaio è particolarmente adatta ai luoghi di attesa come aeroporti e stazioni;



: Con la sua seduta ergonomica e confortevole, questa panchina interamente realizzata in acciaio è particolarmente adatta ai luoghi di attesa come aeroporti e stazioni; Victor : Realizzata in acciaio e legno, per un tocco di classe in più, questa panchina è perfetta per essere inserita in contesti green come parchi e aree gioco per bambini;



: Realizzata in acciaio e legno, per un tocco di classe in più, questa panchina è perfetta per essere inserita in contesti green come parchi e aree gioco per bambini; YinYang: Sobria e minimalista questa panchina per l’arredo urbano è l’elemento ideale per chi vuole un effetto ordinato ed elegante





Qual è il prezzo delle panchine per arredo urbano



Come abbiamo avuto modo di accennare il costo delle panchine per l’arredo urbano non è univoco e dipende da una serie di fattori.



Tra questi vi sono ovviamente i materiali utilizzati e la loro lavorazione, ma anche eventuali personalizzazioni come la verniciatura.



Ecco quali sono i prezzi medi delle panchine per l’arredo urbano:

-Panchine in metallo: Le panchine realizzate in metallo hanno un prezzo medio che oscilla dai 130,00 € ai 500,00 €.

I modelli meno costosi sono quelli senza schienale e senza lavorazioni del metallo. Le panchine realizzate in acciaio zincato, per esempio, sono più costose ma sono anche più resistenti agli agenti atmosferici

Un dettaglio questo che non può essere sottovalutato nel momento in cui la panchina debba essere inserita in contesti open air come piazze, vie cittadine o parchi pubblici.



-Panchine in pietra e/o cemento: Le panchine realizzate in pietra e/o cemento hanno un prezzo medio che oscilla dai 180,00 € ai 600,00 €.

Come per le panchine in metallo anche in questo caso il tipo di lavorazione incide molto sul prezzo finale: i modelli più semplici saranno meno costosi, mentre quelli più elaborati e che vedono l’impiego di altri materiali (metallo e/o legno) costeranno di più.

In alcuni casi il cemento può essere sostituito dal marmo: i prezzi sono leggermente più elevati.



-Panchine in legno: Le panchine realizzate in legno hanno un prezzo medio che oscilla dai 200,00 € ai 900,00 €.

Il legno è un materiale nobile che però, per resistere agli agenti atmosferici, deve essere opportunamente trattato. Questo rende le panchine realizzate con questo materiale particolarmente costose rispetto alle altre.



-Panchine in polietilene: Le panchine realizzate in polietilene hanno un prezzo medio che oscilla dai 100,00 € ai 600,00 €.

Le panchine in plastica riciclata stanno diventando sempre più comuni per la possibilità offerte da questo materiale, ma anche da un range di prezzi più basso unito a ottima qualità.

Al pari di legno e metallo, la plastica permette infatti di dare vita a modelli dal design ricercato oppure a panchine dalle linee classiche.