Si svolgerà il 4 novembre il convegno dal titolo “Il condominio: la sfida energetica” organizzato dall’Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali (ASACON)

“L’incontro”, spiegano gli organizzatori del convegno, “sarà l’occasione per approfondire il tema della transizione energetica in condominio, pannelli fotovoltaici, colonnine elettriche, termocappotto e sistemi di efficientamento, con la partecipazione di illustri relatori, tecnici e professionisti della materia. Verranno trattati altri argomenti di primaria importanza quali la sicurezza e la prevenzione in condominio, l’abbattimento delle barriere architettoniche e le delibere assembleari”.

Il convegno ha lo scopo di trasmettere conoscenza della materia condominiale fornendo informazioni utili per risolvere le ricorrenti problematiche tra condomini. “Si auspice”, spiegano dall’ASACON, “che nell’arco di questa legislatura si possa giungere finalmente all’approvazione di un testo di legge in grado di tutelare i condomini e fornire un valido strumento agli amministratori evitando così inutili e dannosi conflitti condominiali. L’associazione, del resto, è stata fondata dai principali amministratori condominiali di San Marino agli inizi del 2020, con lo scopo di tutelare e promuovere la qualità e la figura professionale degli amministratori condominiali e immobiliari, di istituire e coordinare corsi di formazione professionale e di essere il punto di riferimento del potere legislativo ed esecutivo, delle istituzioni e di ogni soggetto pubblico e privato in materia di amministrazione di beni immobili.

A tale scopo, in questi anni il Presidente Andrea Gregnanin Vincenti sta portando avanti collaborazioni importanti con associazioni, enti ed Istituzioni di primaria importanza a livello nazionale Sammarinese ed Italiano: ad esempio, lo scorso 26 settembre è stato ricevuto dal Direttore dell’Osservatorio Nazionale Efficienza e Transizione Energetica Italiano dott. Pasquale Luca Giardiello e dal Presidente dell’Osservatorio Nazionale Condomini Italiano dott. Nicola Ricci.

“Oltre la questione della transizione energetica, pannelli fotovoltaici e sistemi di efficientamento, verranno trattati, da professionisti ed esperti Sammarinesi, altri argomenti di primaria importanza quali la sicurezza e la prevenzione in condominio, l’abbattimento delle barriere architettoniche e le delibere assembleari. Questa è una grande opportunità per la nostra Repubblica e per i Sammarinesi”.

Lo scopo dell’evento del 4 novembre, aperto al pubblico anche non professionale, è infatti “quello di sensibilizzare i cittadini e la politica per rendere i condomìni autonomi dal punto di vista energetico, agevolando i processi burocratici e trasmettendo conoscenza della materia. Una grande occasione per proiettarci, non solo in Italia, ma anche in Europa, al raggiungimento degli obiettivi delle Nazioni Unite”.

Attualmente sono membri dell’Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali (ASACON): Andrea Gregnanin V. (Studio Amministrativo Am.I.Co.), Alessandro De Biagi (Ge.Co. srl), Chiara Morganti, Chiara Notarnicola (No. Va. Amministrazioni condominiali), Francesca Zanzani (ICM srl), Edoardo Angelini, Michele Buscarini (TECFID Studio) e Damiano Valli (Quadrifoglio Service).

IL PROGRAMMA

L’incontro del 4 Novembre è gratuito ed è ad ingresso libero. L’appuntamento è per le ore 14:30 e la fine lavori è prevista per le ore 18:30.

Sarà offerto un buffet e saranno in palio tre premi, per partecipare all’estrazione bisognerà raccogliere i timbri dagli stand aziendali presenti.

Molte le Associazioni, le Istituzioni ed Enti che hanno riconosciuto il Patrocinio all’evento oltre a vantare l’attestazione dei crediti formativi per diverse categorie professionali di San Marino e italiane.