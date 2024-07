106 anni e un paracadute

Si chiama Alfred “Al” Blaschke, 106 anni residente a Georgetown, come racconta GreenMe, ha recentemente riconquistato il Guinness World Record come la persona più anziana a lanciarsi con il paracadute in tandem.

Alfred, che aveva già detenuto questo record nel 2020 all’età di 103 anni, ha dimostrato ancora una volta che l’età è solo un numero. Il 27 novembre 2023, Blaschke si è lanciato da un aereo a circa 2,7 km di altezza sopra Fentress, Texas, attaccato a un istruttore di paracadutismo.

Dopo una caduta libera, la coppia ha paracadutato in sicurezza per gli ultimi 1,7 km fino a terra, accolti dall’entusiasmo di familiari, giornalisti e funzionari governativi.

Il record di Blaschke ha attirato l’attenzione internazionale anche a causa di un evento simile accaduto pochi mesi prima. Il 1° ottobre 2023, Dorothy Hoffner, una donna di 104 anni di Chicago, aveva tentato di stabilire il record mondiale per la persona più anziana a lanciarsi con il paracadute in tandem.

Purtroppo, Hoffner è deceduta nel sonno otto giorni dopo il salto, mentre attendeva la certificazione ufficiale del Guinness World Records.