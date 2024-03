Alfa e Roberto Vecchioni ancora insieme

Hanno duettato sulle note di “Sogna ragazzo sogna” durante la serata delle cover nello scorso Sanremo e l'esperimento è riuscito così bene che hanno deciso di pubblicare il pezzo come singolo.

Parliamo di Alfa ragazzo semplice, dall'aria pulita, con le stesse paranoie e ansie dei suoi coetanei e di Roberto Vecchioni, cui si deve la paternità del brano in questione. Brano che oggi però, riceve nuova vita proprio dalla strofa aggiunta da Alfa.









Due generazioni apparentemente distanti che si trovano su un terreno comune, quello della musica, per parlare di sogni e per dare speranza a chi ascolta.

Alfa ha inoltre già dato il calcio di inizio al suo primo tour nei palazzetti esibendosi in una data unica a Febbraio andata subito sold out. Proseguirà poi per tutto il mese di Aprile toccando le città di Padova, Torino, Napoli, Bari e Firenze.