Atmosfere solari e positive per il nuovo singolo Dance Pop di Joel Corry

Joel Corry, è uno dei DJ/producer inglesi più prolifici del momento. Sono sue le hit conclamate a livello mondiale come HEAD & HEART (Triplo Platino in Italia), BED con David Guetta e RAYE (Platino in Italia), ed il recente singolo OUT OUT con Jax Jones, e i featuring Charli XCX e Saweetie.

Joel Corry quindi, vuole chiudere l'anno in bellezza uscendo con un nuovo pezzo. Così nasce ‘I Wish’ che vede la presenza al featuring di Mabel (La sua hit estiva del 2021 è 'Let Them Know').

Joel Corry - I Wish (feat. Mabel) [Official Video]



Ecco dunque due tra le figure più di spicco della generazione di nuovi talenti inglesi. Infatti Joel Corry è stato nominato più volte ai BRIT Awards, mentre lei, Mabel è stata incoronata come Best Female Solo Artist, sempre ai premi musicali che vengono conferiti nel Regno Unito, i BRITs appunto.

‘I Wish’ si presenta dunque come uno dei brani Dance Pop vincenti della stagione fredda a cavallo tra il 2021 ed il 2022.