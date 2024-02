Band on the run la compilation dei 50 anni

Sorprese dal mondo della musica, è uscita la "Band on the Run 50th Anniversary Edition" di Paul McCartney & Wings.

Si tratta dell’edizione ampliata del 50° anniversario del celebre album "Band on the Run", pluripremiato ai Grammy e con brani come "Jet", "Bluebird", "Let Me Roll It", "Picasso's Last Words (Drink to Me)" "Nineteen Hundred and Eighty Five".

L’edizione speciale è disponibile in diversi formati. Versione da 1LP, con mastering a velocità dimezzata, tracklist identica a quella US, conla canzone "Helen Wheels" e un Polaroid poster di Linda McCartney.

Edizione in vinile doppio Lp con album originale americano, rimasterizzato in half speed, secondo LP intitolato "Underdubbed" Mixes Edition e 2 poster Polaroid di Linda McCartney.

Formato 2CD con l'album originale americano, la "Underdubbed" Mixes Edition e un poster Polaroid pieghevole fronte-retro di Linda McCartney.