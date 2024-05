Animali domestici all'Università

L’Università Iuav di Venezia ha approvato un’iniziativa innovativa consentendo ai dipendenti e agli studenti di farsi accompagnare in ufficio dai propri animali domestici.

Questa decisione, supportata da numerosi studi scientifici, riconosce quelli che sono i benefici della presenza degli animali, tra cui la capacità di ridurre lo stress, aumentare la produttività e favorire anche la socializzazione.

Una nuova politica che fa parte di un più ampio quadro di iniziative rivolte al benessere della comunità universitaria.

L’ammissione di cani e gatti sarà regolamentata per garantire il rispetto delle esigenze di tutti gli occupanti degli spazi universitari.

Gli animali sono ammessi principalmente negli uffici singoli o condivisi, previo consenso di tutti gli interessati. Tuttavia sono però esclusi da luoghi come gli sportelli, le aule e le biblioteche, così come da spazi in cui si tengono eventi o cerimonie.