Gli smartphone sono sempre più tecnologici e ricchi di funzionalità, ci sono però delle novità, stanno tornando di moda i cosiddetti dumb phone, i cellulari capaci solamente di chiamare e inviare messaggi.

Il fenomeno è dovuto soprattutto a quelli che hanno bisogno di disconnettersi dal web e di staccare lo sguardo dallo schermo.

L'iniziativa parte da una ricerca secondo cui il 92% di Millennials e appartenenti alla Generazione Z trascorre il tempo sui social network anche quando si trova con le persone care.

Lo studio evidenzia inoltre come il 36% controlli il proprio smartphone quattro volte durante una serata fuori. I giovani utilizzano il telefono soprattutto per leggere i messaggi (55%), scattare foto e video (54%), guardare i social (41%) o postare contenuti (32%).

Le cose stanno cambiando ad esempio, il 32% degli intervistati ha dichiarato infatti di voler dimenticare il telefono durante una serata fuori casa. Il 22% ha rivelato di aver iniziato a spegnerlo o a non portarlo, mentre il 38% ha promesso di valutare l'idea.

Magari non ci sono ancora, come negli Stati Uniti, i Luddite Club movimenti di ragazzi che hanno scelto di rinunciare agli smartphone in favore dei dumb phone, ma anche in Italia sta emergendo un desiderio di disconnessione da un mondo sempre più iperconnesso.