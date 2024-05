Esistono azioni che dobbiamo svolgere nella nostra vita che continuiamo a rimandare, perché non ci procurano alcun piacere, anzi ci infastidiscono profondamente.

Provate a pensare a tutte quelle faccende che hanno a che fare con la burocrazia, ma anche fare report oppure tenere in ordine il desktop e svuotare la memoria del computer.

Una strategia per uscirne potrebbe essere concentrare tutto in un unico giorno, un giorno in cui fare tutto quello che detestiamo, da qui il nome di Hate day.

Sarebbe il modo per lasciare liberi gli altri giorni, senza sensi di colpa e magari essere più produttivi. In Germania, ad esempio, lo hanno soprannominato invece “giorno delle piccole cose brutte”. Se però non abbiamo un’intera giornata da dedicare a queste odiose incombenze, potremmo ricavarci un’ora al giorno, si parla in caso di “hate hour”.

Per cominciare, prendete foglio e penna e annotatevi tutte le cose che dovete fare, e tenete il foglio a portata di mano, in modo da poter aggiungere le cose che vi ricordate man mano. Scegliete quindi il giorno o gli orari in cui darvi a queste incombenze e per il resto non pensateci più.

Un consiglio è quello di non scegliete come hate day la domenica, perché i vari uffici sono chiusi e poi sarebbe meglio lasciarsi il week end libero.