Caccia al parcheggio selvaggio

Capita a tutti di vedere auto parcheggiate in doppia fila o davanti le strisce pedonali o i passi carrabili. Nessuno di noi però ha mai chiamato i vigili almeno che l’auto in qualche modo non ostruisca o ci causi un danno personalmente.

In Svezia però, segnalare e quindi fare la spia conviene e c’è un’app che si chiama Scout Park dove si possono indicare le auto parcheggiate male e che offre una ricompensa di 50 corone svedesi, circa 4,30 euro per ogni segnalazione.

Quindi se si notano auto parcheggiate male, in divieto di sosta o senza disco orario, una volta segnalate, scattando una foto dell’auto colpevole e della targa, si aspetta la conferma che quella segnalazione è stata accettata e subito dopo si viene rimborsati.

L’idea è nata per combattere il parcheggio selvaggio in città, incitando i cittadini a denunciare le infrazioni, ricompensandoli. Diciamo che segnalando una violazione al giorno, ogni cittadino potrebbe guadagnare circa 120 euro al mese